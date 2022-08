Talento de Fatawu precisa de treino

Com o Sporting a tentar integrar vários reforços, Rúben Amorim faz uma análise positiva, até daqueles que têm aparecido menos, como é o caso do ganês Fatawu, à espreita dos primeiros minutos oficiais este sábado com o Rio Ave."Ele precisa de treino para começar a crescer mas tem capacidades muito boas", diz o técnico, multiplicando os elogios. "O Rochinha veio dar-nos opções, o Morita tem muita qualidade com bola e o St. Juste oferece-nos, à direita, outras coisas em relação ao Feddal, puxando o Inácio para a esquerda.