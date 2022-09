Paulinho: «Foi uma noite perfeita»

O Sporting venceu o Tottenham por 2-0 , com Paulinho a marcar o 1.º golo dos leões aos 90'. No final, o avançado não escondia a felicidade."Perfeito é ganhar. Foi uma noite perfeita. Entrar a marcar e, acima de tudo, ganhar, foi uma noite perfeita. Agora o que se faz é recuperar que amanhã há treino e jogo com o Boavista, que é importante. Claro que existe uma felicidade enorme, mas o futebol é momento e temos de pensar já no Boavista", disse."O segredo tem de ser trabalhar, independentemente do adversário, respeitar todos e não ter medo nenhum. Foi assim que preparámos o jogo e felizmente correu bem.""Toda a gente sabe que é um excelente jogador, mas não é só ele, eles têm uma equipa incrível. Na frente têm três jogadores com muita qualidade.""Seis pontos em seis possíveis… Vamos tentar ganhar o próximo e fazer nove pontos, mas também é contra uma equipa difícil que está em 1º lugar com o PSG, mas é na mesma linha que foi preparado este jogo.""Vai para o mesmo sítio dos outros, o único que está mais exposto é o de quando fomos campeões."