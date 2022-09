Coates dispensado da seleção do Uruguai

?? ´



Sebastián Coates no participará de esta Fecha FIFA, en su lugar fue citado Leandro Cabrera. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/AbCVSslFRS — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 18, 2022

Coates foi dispensado da seleção do Uruguai após se ter lesionado na deslocação ao Bessa . Minutos após o Sporting ter revelado, no seu boletim clínico, que o capitão está "limitado" devido a uma lesão muscular na face posterior da coxa direita, a celeste deu conta da saída do jogador dos eleitos de Diego Alonso.O defesa, recorde-se, agarrou-se à zona supracitada perto dos 70 minutos, sendo automaticamente substituído por Esgaio - saiu a coxear e temeu-se logo este desfecho. O sul-americanos, que também convocaram o médio Ugarte, vão defrontar o Irão na Áustria (sexta-feira) e o Canadá na última pausa FIFA antes do Mundial do Qatar.Para o lugar de Coates, o selecionador uruguaio chamou Leandro Cabrera, futebolista do Espanyol. Nem os leões nem a seleção divulgaram o tempo de paragem do defesa.Nota ainda para o restante boletim clínico dos verdes e brancos, onde continuam os defesas St. Juste e Neto, o médio Daniel Bragança e o avançado Jovane. Os titulares diante do Boavista fizeram recuperação e os restantes disponíveis foram ao relvado. Segunda-feira há folga e o regresso à Academia está marcado para terça-feira de manhã.