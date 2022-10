Em direto: siga a conferência de Rúben Amorim de antevisão ao jogo com o Arouca

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rúben Amorim anunciou duas baixas e o regresso de Esgaio para o jogo com o Arouca."A gestão é feita de acordo com os melhores jogadores que temos para vencer o Arouca. O Morita está fora, não sei por quanto tempo, temos de fazer exames. O Paulinho está fora também, de resto o Neto e o Bragança continuam fora. O Esgaio volta. O St. Juste continua limitado, mas o resto do pessoal está pronto para o jogo", afirmou em conferência de imprensa.