há 24 min 22:01

Varandas: «Gostaria de ter tido o João Pinheiro do FC Porto-Benfica no FC Porto-Sporting»

Relação com Rui Costa

"Desde que fui do departamento clínico, tive uma relação tranquila com Rui Costa, respeitante, institucional. Preocupo-me com a minha casa, tenho muito com que me preocupar, a casa dos outros não é do meu respeito. Existe um Benfica pós-Vieira e pré-Vieira, mas existem muitos processos a correr na justiça. Cada vez menos acredito na justiça desportiva. Não tenho qualquer dúvida."

Críticas a Pinto da Costa

"Existe o patamar dos valores dos desportos e depois outras coisas. Que estão muito acima da vitória e derrota. Que são caráter, dignidade e valores, e continuo a dizer tudo o que tenho dito sobre esse senhor.



Arbitragem em Portugal

"Gostaria de ter tido o João Pinheiro do FC Porto-Benfica no FC Porto-Sporting. Teve uma arbitragem muito infeliz. Hoje cresceu, muito mais preparado, não se deixou intimidar. O Sporting ficou reduzido a 10 jogadores após simulação grosseira de Taremi. Foi o jogo decisivo do título. Desta vez João Pinheiro não foi atrás do barulho do ruído e não expulsou o jogador do Benfica como fez ao do Sporting.

O Sporting está a 12 pontos e não se desculpa das derrotas com a arbitragem. O mote foi lançado na época passada, seja no futebol ou berlinde, que quando não se ganha a culpa é do árbitro. Foi um mote lançado pelo Benfica. Há este silencio porque o Benfica está em 1º. Se estivesse em 2º ou 3º, isto não aconteceria.



Palavras de Conceição sobre árbitros



"A arbitragem tem de evoluir. Está muito melhor do que no tempo de Vítor Pereira. Há árbitros mais bem preparados e outros que têm de ganhar traquejo. Temos uma visão positiva e queremos fazer isso. Perdermos em Arouca, Chaves, Dragao e não nos queixámos da arbitragem."