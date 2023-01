Em direto: siga a conferência de Rúben Amorim de antevisão ao jogo com o Marítimo

Rúben Amorim faz este sábado a antevisão do jogo de amanhã, com o Marítimo, na Madeira, uma partida da 15.ª jornada da Liga Bwin que se disputa a partir das 18 horas."Em relação ao Tanlongo, é um jovem com muito potencial que tem vindo a jogar num campeonato onde não há muita pressão, numa equipa que não sendo das maiores era importante. Já tem experiência. É um médio defensivo, muito inteligente, intenso e que apanhou rápido as ideias. Não senti que tivesse grande dificuldade em acompanhar os rapazes. Estamos muito contentes. Vai ser já convocado, mas sabemos que estes jogadores podem demorar algum tempo a aparecer. Tem de competir com os nossos da formação. É mais um para a luta e depende mais dele do que de mim. Em relação ao Marítimo, podemos tirar algumas conclusões. Já jogou com linha de cinco mas a construir com quatro, também já jogaram com três centrais... Têm o Leo Pereira, que é um jogador muito rápido, o Xadas pode vir para dentro... Tentámos ao máximo retirar essas caraterísticas para preparar o jogo"."Vamos vendo as oportunidades que há, as características dos jogadores da formação. Temos o Rodrigo Ribeiro para avançado, o Chermiti, o Gabriel [Silva] poderá aparecer daqui a uns anos. Se alguns jogadores não agarrarem o lugar isto é tudo muito rápido. Temos de olhar para os jogadores que há fora, principalmente mais jovens"."Olho para isso com agrado. Obviamente que não nos ajuda, mas queremos um futebol mais forte e com ritmo diferente. Podemos vir a fazer boas campanhas na Europa se aumentarmos esse rendimento. Os direitos de transmissão também vão ser divididos de forma diferente e isso também pode ajudar. Casa Pia está bem, o Sp. Braga tem um passado com estes resultados, o Sporting é que não está ao nível que deveria estar. Vejo com agrado equipas e treinadores que estão a fazer um excelente trabalho, e é o caso do Artur Jorge e do Filipe Martins. Esse crescimento é natural porque há cada vez mais investidores, penso que o futuro vai passar por aí"."Estou a pensar no Marítimo, não no outro jogo a seguir. Temos de vencer o Marítimo e depois lutar frente ao 1.º classificado. Não fugindo à questão, sabemos que é essencial vencer os próximos dois jogos. Não podemos perder pontos porque depois torna-se muito difícil, não só para o título como para os lugares de Liga dos Campeões. Falando apenas do Sporting, é crucial que vença o Marítimo primeiro e depois os outros jogos"."Aumentámos a nossa intensidade, mas isso não é preparado. Temos chamado a atenção para a importância de marcar cedo, mas temos de ter em conta que isso tem acontecido em casa, não fora. As sensações são diferentes. Não é o nosso estádio, público, relvado... Apesar de levarmos sempre muitos adeptos, há muito público a fazer força pela outra equipa fora de casa. Temos poucas vitórias fora. Temos de ser muito mais consistentes. Uma equipa grande não é uma equipa que joga muito bem em casa e está sempre a sofrer fora. É preciso relembrar que, frente a Rio Ave e Famalicão isso aconteceu. O que temos de ser é muito consistentes, entrarmos muito fortes. As sensações de que as coisas em casa fluem com mais naturalidade, temos de ter isso também contra as adversidades. Não é nada trabalho, temos de ser consistentes, marcar primeiro. Se não marcarmos primeiro, também conseguimos dar a volta, mas a marcar primeiro tornamos tudo muito mais fácil"."Não tenho medo de nada. Temos de ter noção do momento do clube. Estamos a crescer como campeonato, não somos uma liga tão atrativa como outras e não conseguimos pagar certos ordenados, temos essa dificuldade. Já fizemos coisas iguais no passado. Falamos muito do Matheus Nunes, mas o Sarabia no ano passado esteve envolvido em 26 golos. Perdemos esses golos, não tivemos qualquer contrapartida financeira e não podemos viver assim. Quando perdemos um jogador assim, temos de receber dinheiro para refazer a máquina. Sabemos a quantidade de ataques que passam pelo Porro e pelo Marcus, ninguém é ceguinho aqui mas o mercado é como é. Como foi dito, saem apenas pela cláusula. Estão muito contentes no Sporting e é continuar e ganhar ao Marítimo".