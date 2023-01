Arouca e Sporting medem forças esta terça-feira, às 19h45, na primeira meia-final da Allianz Cup. Estas são as escolhas de Rúben Amorim para este encontro, com destaque para Pedro Porro. O lateral fica no banco, numa altura em que o seu futuro pode passar pelo Tottenham, com quem o Sporting reunirá amanhã : Thiago; Tiago Esgaio, João Basso, Opoku, Weverson; David Simão, Busquets; Antony, Alan Ruiz, Sylla; Dabbagh.: João Valido, Quaresma, Galovic, Moses, Pedro Moreira, Soro, Arsénio, Bruno Marques, Michel.: Adán; St. Juste, Coates e Matheus Reis; Esgaio, Morita, Ugarte e Nuno Santos; Edwards, Pote e Paulinho: Franco Israel, Pedro Porro, Gonçalo Inácio, Marsà, Tanlongo, Mateus Fernandes, Arthur, Jovane, Youssef Chermiti.Siga o jogo AQUI