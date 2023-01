Saída de Porro, aposta em Diomandé, o stress do fecho do mercado e o Sp. Braga: tudo o que disse Amorim

Rúben Amorim faz esta terça-feira a antevisão do jogo com o Sp. Braga, uma partida da 18.ª jornada da Liga Bwin que se disputa amanhã, a partir das 21h15, em Alvalade."Esperamos um jogo muito difícil, diferente do da Taça da Liga, que teve um resultado anormal. É uma equipa que está melhor do que nós no campeonato, têm mais pontos. Não estamos nada satisfeitos com os resultados, mas estou satisfeito com o crescimento da equipa, acho que estamos a jogar cada vez melhor. Jogamos em casa, diante do nosso público, sabemos que vamos ter o apoio deles. Esperamos um jogo muito difícil mas temos de impor o nosso jogo, espero uma vitória do Sporting"."Em relação ao Porro, é mais do que aconteceu com o Nuno Mendes, com o Matheus... Mais do que a relação profissional, e claro que fazem falta, a relação pessoal é algo que sentimos muito. A nossa relação é muito próxima, vai fazer falta. No futebol habituamo-nos desde muito jovens a mudar. Um dia são nossos filhos, nossos melhores amigos, e agora é filho do Conte. Se jogarmos contra ele, já sei das dificuldades dele. Continuamos amigos, sigo em frente, agora os meus preferidos são outros. Os meus jogadores são sempre os melhores do Mundo. O Porro vai ser jogador de outra equipa e desejo-lhes as melhores felicidades. Bellerín ainda não foi apresentado. Um jogador com as caraterísticas do Porro não se arranja, e é por isso que bateram a cláusula dele. Olhar para um jogador que é lateral direito e tem tantos golos e assistências... Temos de tentar construir outro, é o que vamos fazer"."Vamos falar do mercado quando fechar, vocês aguentam mais umas horinhas... Em relação ao tudo ou nada, quase todos os jogos o são. No fim faremos as contas, não vale a pena falarmos disso todas as semanas. Perdemos pontos onde não queríamos e o importante é continuar a jogar bem e a não sofrer golos. Contra o FC Porto tivemos muito mais oportunidades. As coisas vão mudar e estou entusiasmado com o crescimento da equipa. Sinto que estamos a crescer e é isto que temos de continuar a fazer"."A equipa do Sp. Braga vale por um todo, tem a ver com a forma como a época está a decorrer. Já tivemos várias oportunidades em muitos jogos e não marcámos. No último jogo, o Sp. Braga resolveu o jogo na última jogada. Não tem tanto a ver com reforços. O Sp. Braga está mais confiante e tem uma grande vantagem: não tem metade da pressão dos clubes grandes. Não olho tanto para os reforços deles. Diomandé é um jogador com muito talento, as pessoas não sabem a quantidade de clubes que tinha atrás dele. Este é o nosso projeto. É assim que vamos crescer, caso contrário estamos sempre a vender os Porros e não contruímos uma base. Bellerín ainda não foi oficializado, quando for vou falar"."Muito confiante e ao mesmo tempo muito stressado. Fico muito mais confiante quando não fazemos coisas à pressa ou porque os adeptos querem certo tipo de jogadores. Fico mais tranquilo assim porque temos um rumo. No fim as contas vão-se fazer e estaremos cá para assumir as responsabilidades. Quero que o mercado feche rápido, já devia ter fechado. Estamos a fazer o nosso caminho com rigor e transparência. Quando assim é, torna tudo mais fácil"."A forma como abordamos os jogos grandes é por estarmos a crescer. No primeiro ano perdemos um jogo quando já éramos campeões, com o Benfica na Luz. Defendemos bem nesse ano e tivemos alguma sorte em outros momentos. Os meus jogadores não têm de se habituar à forma como o Otávio ou o Pepe jogam. Desde que as coisas sejam iguais para os dois lados, estamos de acordo. A minha equipa tem de ser mais agressiva e ter sangue frio, mas a época não tem corrido bem. Em certos momentos é difícil manter a calma. Não acho que os jogadores se tenham de adaptar à maneira como os outros jogam, temos de lutar contra quem for pelos resultados. Como treinador deixo isso de parte. No jogo jogado, estamos a crescer mesmo com maus resultados nos encontros grandes. Temos é de mudar a abordagem em jogos que não são considerados grandes mas que também valem três pontos. Diomandé ainda não foi apresentado. Se não apanharmos miúdos nesta fase, e são miúdos que já valem dinheiro... Acho graça às contas que se fazem dos objetivos, quase meteram nas contas o dinheiro que se gastou na gasolina para ir buscar o Paulinho a Braga. Mas no Porro não se junta isso, não se faz essa conta. Às vezes os objetivos são 30, 60, 90 jogos. Um jogador que chega e faz muitos jogos pelo Sporting, qual é o dinheiro que vai valer? Para nós, o jogador mais caro da história é um dia normal em outros clubes. Quando gastamos um dinheirinho mais alto, dizem que estamos a gastar... é difícil perceber as contas dos clubes. Depende de como querem vender a situação, a verdade é que gastámos menos ao longo do projeto. De certeza que somos a equipa que vende mais titulares. Apostamos num miúdo de 19 anos, com margem de progressão muito grande... Temos de pagar. Custam isto mas os ordenados são mais baixos... É tudo uma forma de vender o peixe de cada um, fico estupefacto com as contas. Vamos a miúdos jovens e às vezes pagamos mais por isso, mas a verdade é que vendemos dois laterais quase por 50 M€ cada um"."Não vou dizer desta vez, pode mudar a abordagem. Poderá jogar o Chermiti mas poderá jogar outro jogador para mudarmos a abordagem"."É uma questão de orgulho e de garantir o meu trabalho. Custa-nos a todos explicar o que custa ver a minha equipa em 4.º lugar. A minha motivação é muito maior do que no início. Todos os dias temos de melhorar e temos de fazer uma segunda volta melhor. A primeira foi inconstante. Nunca se sabe o que pode acontecer na 2.ª volta. E depois jogamos pelo Sporting, não há maior motivação do que essa".