Chermiti histórico na Liga

O jogo correu mal ao Sporting, mas Chermiti reservou lugar na história com o golo que apontou ao cair do pano, aos 90'+7. Isto porque, aos 18 anos, 8 meses e 19 dias, tornou-se no mais jovem a marcar em clássicos da Liga – quer entre jogadores dos leões, como dos dragões.

O luso-tunisino ultrapassou Yanko Daucik, antigo avançado checo do FC Porto que, em 1960, com 18 anos e 10 meses, marcou mas não impediu a goleada (6-1) do Sporting; e superou também Rafael Leão... por um dia: em 2018, com 18 anos, 8 meses e 20 dias, o o ex-avançado do Sporting fez o golo da consolação numa derrota no Dragão (2-1).

Leão viu o golo do "gémeo"

Coincidentemente, Leão acompanhou o jogo e deixou um elogio a Chermiti, o seu 'clone'. "Faz-me lembrar de mim", publicou, para depois apagar e 'retificar': "Chermiti, meu gémeo".