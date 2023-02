Em direto: siga a conferência de Rúben Amorim de antevisão ao jogo com o Chaves

Rúben Amorim faz este domingo a antevisão ao jogo com o Chaves (21.ª jornada da Liga Bwin), marcado para segunda-feira às 19 horas."Temos de ter cuidado com as transições e fazer golos. Foi uma primeira parte em que tivemos oportunidades e não fizemos golos. Temos de jogar melhor do que jogámos no último jogo. Sabemos que vai ser um Chaves sem pressão, num estádio complicado, e nós estando numa fase tão boa. Treinámos bem, conhecemos bem o Chaves e estamos preparados"."Há fases assim no futebol. O que temos de fazer é jogar bem. A verdade é que houve fases em que não ganhámos, não completámos um ciclo de cinco vitórias... Com o FC Porto jogámos bem. Há muita coisa para agarrar nesse jogo, olhar para a parte tática e técnica e melhorar. Estas semanas são boas, podemos ganhar três jogos numa semana e entrar numa boa sequência. Todas as equipas passam por este ciclo, temos de voltar à nossa forma de jogar para sermos melhores do que fomos na quinta-feira. Temos de voltar a ter os nossos comportamentos e a não ter a ansiedade que tivemos"."Podemos melhorar em todos os aspetos, mas quando estamos a falar disso, o resto acho que é bem feito. Se aparecemos em zonas de finalização e temos oportunidade... o que falta é a concretização. Tivemos fases em que marcávamos cinco, seis golos em um jogo. Isso são fases. Vivemos de golos, de vitórias, e temos sofrido muitos golos e marcado poucos. O jogo frente ao Chaves em casa foi o reflexo disso. Nesse jogo sofremos um golo, fomos ao meio-campo, houve uma transição e sofremos outro. Isso também aconteceu com o Midtjylland. Não têm oportunidades de golo, e depois de marcarem nós entramos ainda mais em ansiedade... É melhorar a concretização e manter a nossa identidade. O jogo tem 90 minutos e nós só precisamos de 10 segundos para chegar à baliza e fazer golo. Obviamente que, estando em 4.º lugar, há muito a melhorar. Os adversários, a partir do momento em que fazemos golos e ficamos confiantes, abrem a defesa e fica tudo diferente. Às vezes temos de jogar de forma mais simples, e foi isso que treinámos esta semana. Diria que há muita coisa a ser bem feita, criamos mais oportunidades do que nos outros anos, mas temos de melhorar em certos detalhes. Temos de controlar o jogo nos 90 minutos, tínhamos de o fazer contra o Midtjylland. Há o aspeto da concretização obviamente, e depois temos de melhorar nos detalhes"."São fases. Não posso falar nas baixas dos adversários, todos os jogos são difíceis para nós. Houve fases em que tivemos baixas durante estes três anos e nunca falámos disso. Ultimamente há sempre muitas nos adversários que jogam com o Sporting... Não ligamos ao adversário. Sabemos que vão apresentar uma equipa competitiva e temos de ganhar os jogos. São uma equipa bem trabalhada, sem pressão, confortável na tabela. Temos de vencer"."Não. Fomos campeões sem adeptos. Isso é o reflexo da nossa época, temos de assumir a responsabilidade, e isso é escolha deles. Houve jogos que foram a horas tardias, temos de olhar para o contexto. Sempre tivemos o apoio dos sportinguistas, estamos em 4.º lugar e temos de assumir isso. Temos de fazer o nosso papel e eles voltarão. Não podemos ser ingénuos e pensar que, não conseguindo vencer Taça da Liga e tendo saído da Taça de Portugal... Temos de ser realistas, vejo isso com normalidade"."O que sinto é que estragámos um bocado a média. É um orgulho estar num clube tão grande como o Sporting. Não gosto de escolher o melhor momento, mas ser campeão traz realização a qualquer treinador. O pior... São vários. Mesmo quando jogamos mal e sinto que a equipa não dá tudo, são sempre maus momentos. Há sempre bons e maus. Diria que o melhor foi quando fomos campeões. A vida familiar é sempre a minha prioridade. Não ia para lado nenhum sem a minha família. Vamos ver quanto tempo aguento essa vida, mas sou bastante jovem e sinto-me bastante realizado. Achava que tinha nascido para ser jogador, mas se calhar nasci para ser treinador... Em relação a Adán... O que fizemos foi uma avaliação de quantas vezes ele teve a bola nos pés e de quantas boas decisões tomou. Obviamente que isto conta pouco quando ele erra. O Adán tem errado aqui ou ali durante esta época e tem muita visibilidade. Quantas vezes acertou? Que boas decisões tomou? Sinto o Adán confiante. O Vital falou com ele e disse que estava tudo bem. Quando está tudo bem, deixo-o ficar nos guarda-redes. Mantemos a confiança nele".