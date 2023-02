O onze do Sporting para o jogo com o Midtjylland

O Sporting joga esta quinta-feira uma cartada decisiva na segunda mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, diante do Midtjylland, na Dinamarca, e Rúben Amorim escolheu o seguinte onze para a partida, que arranca às 17h45:Adán; St. Juste, Coates, Gonçalo Inácio; Esgaio, Ugarte, Morita; Arthur, Edwards, Pote e Paulinho.Suplentes do Sporting: Franco Israel, Matheus Reis, Nuno Santos, Neto, Trincão, Fatawu, Bellerín, Diomande, Tanlongo, Jovane, Chermiti e Mateus Fernandes.Lössl; Andersson, Dalsgaard, Gartenmann, Paulinho; Olsson, Gigovic, Sorensen; Isaksen, Byskov e Selmani.Suplentes do Midtjylland: Ólafsson, Ugboh, Thychosen, Texel, Bak, Juninho, Emam Ashour, Charles, Gustav Fraulo, Chilufya, Heiselberg e Simsir.