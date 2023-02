Os elogios de Guardiola, os lenços brancos, Essugo e o foco no Estoril: o que disse Rúben Amorim

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez este domingo a antevisão à receção ao Estoril da 22.ª jornada da Liga Bwin, que se joga amanhã, pelas 19 horas, no Estádio de Alvalade."Em relação ao que podemos controlar, vamos apresentar uma equipa forte sem o Ugarte, que já precisava de descansar. Vai jogar outro jogador naquela posição. Espera-nos um jogo difícil, mas vamos mais confiantes. Prefiro assim do que ter mais tempo de preparação e ir para o jogo sem ganhar. Temos duas vitórias consecutivas mas queremos mais. Em relação ao Estoril, não atravessa um bom momento mas tem jogadores talentosos, com escola em clubes grandes. Nestes jogos sem responsabilidade, até porque mudaram de treinador e nós somos favoritos, de certeza que vão colocar problemas. Olhámos para os jogos dos sub-23 para ver nuances do novo treinador. O facto de termos passado na Liga Europa dá-nos confiança extra. Sorteio? Não vou comentar, o nosso foco é o Estoril"."É preciso fazer uma grande ginástica para darmos vantagem ao Sporting na eliminatória... Entramos em todos os jogos para vencer, mas é difícil arranjar um ângulo onde o Sporting tenha vantagem sobre o Arsenal. Isso não é o foco agora. O meu objetivo é chegar ao jogo com mais duas vitórias. Mais do que a preparação ou treinar para esses jogos, é ganhar os que temos até lá"."Temos soluções para não perder o equilíbrio, o equilíbrio não depende de um jogador. Sabemos da importância dele, tem feito um grande número de jogos. O Dário não desapareceu, simplesmente está lesionado há algum tempo e é por isso que não tem estado nas contas. Era um jogador que tínhamos vindo a trabalhar, não desapareceu do mapa. Vai entrar um jogador que poderá ser o Mateo [Tanlongo], ou podemos meter um jogador como o Morita. Não vou entregar o jogo agora, mas não vai alterar muito porque jogamos de uma forma estabelecida""Acho que os jogadores têm uma certeza que é: quem não estiver bem, vai haver outro a jogar. Mesmo no campeonato já houve mudanças e a explicação foi a de sempre, vai a jogo quem está melhor e treina melhor, não há dúvidas em relação a isso. Nem todos saem porque jogam mal. Em relação aos elogios, claro que é sempre bom ouvir, mas a minha realidade passa por lenços brancos na semana passada e uma época muito aquém. Mesmo ligando ao comentário que foi feito, os resultados é que ditam tudo. O que se passa à volta do jogo não interessa. Não quero abrir portas a Inglaterra. Já tive alguns contactos e sempre disse e volto a dizer que estou muito feliz aqui. O que não quero é desiludir os meus adeptos, que na semana passada mostraram desagrado em relação ao treinador. Não quero abrir outras portas"."Não vejo o Mateus como segunda oportunidade. Tem a ver com o facto de às vezes falhar um ou outro jogador. Na Madeira tínhamos Morita lesionado e Pote castigado... Às vezes basta fazer as contas aos médios centro. Eles vão subindo e descendo. Nem o Dário desapareceu, nem o Mateus desapareceu... Não é uma aposta em que dizemos: 'Tu vais ter de jogar sempre'. O Mateus poderá ser uma possibilidade para jogar, mas vamos ver. Não vou dizer a convocatória. O importante é saber que o Dário já foi titular com 17 anos, o Mateus com 18, Chermiti fez jogos a titular já com o Paulinho recuperado... Quem tiver de jogar vai jogar. É sempre um bom jogo para os jogadores jogarem novamente, mas o Mateus não precisa de uma segunda oportunidade. O Dário desapareceu? Isso não faz sentido nenhum. Não perceberam que estava lesionado? Vocês descobrem tanta coisa e não descobriram isso, nem olharam para a equipa B... O Mateo precisa de tempo, o Ugarte demorou sensivelmente o mesmo tempo. É preciso lembrar que o Ugarte já jogava em Portugal, já tinha meia época. O Mateo chegou cá com um mês e meio de paragem, nem estava a treinar com a equipa. Está a crescer e depois precisa de ultrapassar os outros"."Espero que sim, mas vou dizer o mesmo que dizia com o mister Fernando Santos. Há muita gente para escolher. Tudo pode acontecer. Vamos ver como o mister Martínez vai jogar. Poderá jogar com três centrais, o que poderá ajudar o Inácio, apesar de muitas vezes já jogarmos [no Sporting] com uma linha de quatro porque o Nuno [Santos] está sempre subido. Espero que os meus jogadores tenham oportunidade de ir à Seleção porque são jogadores de Seleção, mas há muito por onde escolher".