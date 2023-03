Do trabalho que não está "completamente feito" nos 'miúdos' ao interesse do Barça em Ugarte: tudo o que disse Amorim

Rúben Amorim fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o Portimonense, partida da 23.ª jornada agendada para amanhã, às 18 horas, no Algarve."Parabéns a toda a gente na formação, o trabalho não está completamente feito, temos de melhorar de ano para ano. Os miúdos estão cada vez melhores, há alguns, como o St. Juste, que ainda são juniores que podiam jogar nesta competição. Ver a entrega do Mateus, do Fatawu, jogadores da equipa ‘A’, ou o Travassos, que já jogou na equipa principal, a forma como jogam… Podem ser titulares na equipa ‘A’ e depois podem ter de baixar e mostrar esta qualidade. Em relação à preparação, vamos começar outra sequência, a preparação foi feita com o máximo cuidado, com muita observação e trabalho tático sobre o Portimonense. P Paulo Sérgio muda sempre muitos jogadores. Preparámos o jogo da melhor maneira, trabalhámos muito bem as bolas paradas. É um momento importante da nossa época.""Sabemos que mesmo fazendo o nosso trabalhos, se os outros não perderem pontos é difícil. Mas volto a dizer, não precisamos de mais motivação, estamos abaixo do lugar que devíamos estar, mas este é mais um dos momentos, houve jogos que tínhamos de ganhar e que não ganhámos, amanhã temos de vencer jogo.""É bom sinal. Não poupamos jogadores, fazemos rotatividade porque temos jogadores de qualidade e colocamo-los em campo de acordo com o jogo. É bom ter esses jogadores ‘extra’ para mexer no jogo. Quanto ao jogo do Trincão, compreendo-o, da mesma forma que quando eles jogam mal, sei o que eles estão a sentir. O Trincão na 1ª parte não conseguiu ter muita bola, na segunda fez um golo e desbloqueou um bocadinho. Pode manter-se no onze ou ir para o banco. O Trincão não ganhou na semana passada o direito de jogar a titular. Não é garantido que comece de início, vamos ver qual é o onze.""As duas coisas estão ligadas. Podemos olhar para as coisas como o copo meio cheio ou meio vazio. Não temos conseguido uma época ao nível do que pretendíamos, não foi só pelas saídas, queremos que os sportinguistas olhem para o copo meio cheio. O treinador tem de fazer o seu trabalho, prefiro responder assim, uns anos sofrem uns, outros sofrem outros, estamos todos do mesmo lado. Os jogadores olham para a sua carreira, querem campeonatos maiores, mas se não tiverem rendimento não jogam. Tal como a parte financeira e a parte do campo estão ligadas, o rendimento da equipa está ligado ao rendimento individual. Se o talento sobressai vão ter mais ofertas.""Estamos mais pressionados desse o início porque estamos atrás, isso dá-nos ansiedade a toda a hora para vencermos rapidamente. Amanhã vamos encontrar uma equipa aposta nas transições, nas bolas paradas, é um momento importante da época. Preparar jogos sobre vitórias é melhor, já falhámos em momentos destes e temos de vencer.""Preparamos a época, conhecemos essa dificuldade, uma coisa está ligada à outra porque a Champions é dinheiro que entra. Toda a gente vai fazer o seu trabalho para fazermos a melhor época passível. Perdemos 4 titulares este ano, as ofertas foram grandes, os jogadores quiseram sair e já estamos a preparar a próxima. É olhar para o que vai acontecer, planear, foi algo que nos faltou no ano passado a todos. Estamos a melhorar, sabendo que temos de ter um plano A e um plano B consoante a Liga dos Campeões.""Ele joga às vezes mais como lateral na nossa equipa, porque é um jogador mais aberto. Aqui jogou mais encostado à linha. Acreditamos que ele tem essa capacidade quando não tiver as tarefas defendias que tem de fazer. Melhorou taticamente, a forma como rematou, como fez os golos, melhorou bastante, nota-se pela forma como rematou à baliza. São bons sinais aqui na Youth League, mas é um mundo diferente. Manter os jogadores? Ainda não falámos sobre isso, no ano passado pensou-se uma coisa e depois tudo mudou, por isso não quero falar disso. O principal é o treinador aguentar-se aqui, depois pensamos o resto.""Trocámos duas ou três palavras sobre jogadores de Sporting, penso que ele irá fazer o mesmo com outros treinadores. Cunha? Meto sempre por todos os meus jogadores… Há pessoas que conhecemos, falamos dois minutos com elas e gostamos. Gostei do mister Martínez."