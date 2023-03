O "bom momento para defrontar o Arsenal", os penáltis de Pote e a posição de Diomande: tudo o que Rúben Amorim disse

RÚBEN AMORIM

ST. JUSTE

Rúben Amorim e St. Juste fazem a conferência de antevisão ao Sporting-Arsenal, marcado para amanhã e referente à 1.ª mão dos oitavos de final da Liga Europa."Não sei se é o melhor momento, mas é um momento bom, estamos a jogar bem, mas também não podemos dar muito foco a isso. O futebol é o momento e nós estamos preparados, como disse o St. Juste. Temos um plano, queremos ganhar, sabendo das diferenças entre as duas equipas. Estamos entusiasmados e queremos jogar.""Não ficaríamos como favoritos, mas eu acho que o futebol é o momento. Vencendo uma equipa como o Arsenal mostra-nos que tudo é possível. Em dois jogos tudo é possível, eliminando uma equipa como o Arsenal íamos enfrentar os desafios com outra mentalidade. Ainda estão equipas com outro poderio, não adianta pensar já nisso. Temos de pensar no jogo de amanhã e tentar vencer.""Conhecemos o espírito do Arsenal, tem muita fome de vencer. A nossa equipa tem melhorado desde o início da época em termos de concentração, temos descoberto os pontos fracos e fortes da nossa equipa. Estamos preparados para o Arsenal. Nestes jogos o treinador não precisa de se preocupar com a concentração porque eles já estão concentrados. É isso que temos de fazer. Temos de entrar concentrados do primeiro ao último minuto. Estamos preparados para um Arsenal forte.""Obviamente não vou falar da comparação entre os clubes, é o que é. Tivemos azar foi o ano passado. Nunca foi repetido um sorteio e a nós calhou-nos o Manchester City. Temos de olhar para o lado positivo da coisa, sabemos onde estamos e o que precisamos para estar neste nível. Vamos jogar contra uma grande equipa e um grande treinador no nosso campo.""O Pote ainda vai continuar a marcar porque eu acho que ele é o melhor marcador. Se eu e Arteta temos semelhanças? são campeonatos diferentes, mas o treinador do Arsenal é um exemplo para o momento que estamos a passar. O ano passado fomos campeões, depois segundos classificados e ele é um exemplo muito grande em como aguentou toda a pressão num clube da Premier League.""O Ricardo devia ter-me dito isso mais cedo. Primeiro porque ainda não treinou lá, depois era um sinal errado para a equipa, meter um central a jogar nessa posição neste jogo. O Ousmane se jogar será a central, a posição que tem treinado e onde pode crescer.""Defender é subjetivo, o Mateu Tanlongo também não é fisicamente muito forte, defender é ver os jogadores a fazer vários metros em alta intensidade, a esperteza que têm a jogar e a forma como controlam a bola. Olhamos para tudo e escolhemos a melhor opção. O Mateu é uma opção, a partir do banco ou do início.""A dinâmica não muda muito, obviamente que jogar o Zinchenko ou o Tierney é diferente em termos de dinâmica. É uma equipa com uma rotina muito grande, já jogam há muito tempo. Fizemos essa observação. Nunca são uma equipa fraca, são sempre uma equipa forte. Eles fazem uma rotação para ter jogadores frescos, vêm de um campeonato onde a rotação é muito intensa. Teremos de ser mais inteligentes nesse aspeto. Temos de esperar um Arsenal forte.""Esperamos um Arsenal que quer ganhar, que vai pressionar e um adversário com muita qualidade quando tiver a posse da bola.""É um excelente jogador, um grande companheiro, temos uma boa relação. Temos muitos bons defesas que podem competir ao mais alto nível. É o que eu penso.""Têm provado o valor da equipa. Estamos entusiasmados para este jogo.""O Tottenham é uma equipa diferente, com uma abordagem diferente ao jogo. Temos um plano de jogo preparado."