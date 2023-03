Nani voltou a casa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting tem, nos jogos que realiza no José Alvalade, convidado vários antigos jogadores: ontem, o grande destaque foi para Nani, formado de leão ao peito e que ali voltou em duas ocasiões, em 2015 e mais tarde em 2018. Acompanhado por Miguel Garcia, célebre herói de Alkmaar, o atual futebolista do Melbourne Victory, recupera de uma lesão no joelho esquerdo, o que não o impediu de festejar nas redes: "Grande Sporting! É sempre bom rever grandes amigos."