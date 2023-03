Jogadores "picados", a importância dos primeiros 10 minutos e a crença do Sporting: tudo o que disse Rúben Amorim

Rúben Amorim

Rúben Amorim e Paulinho fizeram a antevisão ao Arsenal-Sporting, marcado para amanhã (20h) e referente à 2.ª mão dos oitavos de final da Liga Europa. O treinador do Sporting disse estar à espera de "um jogo muito difícil" mas sublinhou que os leões "acreditam" na qualificação para os quartos de final, algo que seria "importante para o clube e para o projeto".Amorim disse que vem "picando" os seus pupilos para este jogo mas que não quer que os mesmos vejam a partida como um tudo ou nada. Sobre os elogios que tem recebido do estrangeiro, vincou novamente que está satisfeito em Alvalade, onde tem "um bom contrato.""Estou a espera de um jogo muito dificil, de uma equipa que vai entrar com outra velocidade que não entrou em Alvalade e que nos conhece melhor. E isso vai ser importante na abordagem do jogo, quer do lado do Sporting, quer do Arsenal, que já nos percebe um bocadinho melhor. Vamos tentar fazer o nosso jogo. Podemos fazer melhor do que fizemos em Alvalade. Mas eu acho que o Arsenal vai ser mais forte: tem o apoio do seu público, é um jogo a decidir e não tem na cabeça que tem mais um jogo para decidir esse jogo. Portanto, vejo um jogo com um grau de dificuldade elevado, mas temos a nossa ambição. Vamos fazer o nosso jogo, queremos ter bola também, essa é a nossa identidade. Mas também temos de seguir aquilo que o jogo ditar. É uma equipa muito forte e tem provado isso. Poucas equipas venceram o Arsenal esta época, principalmente em casa. Sabemos que jogam até aos 98 minutos, 128 minutos, e nós estamos preparados para isso porque acreditamos muito. Um factor que é muito diferente do nosso campeonato é que a grande responsabilidade está do lado do Arsenal e nós também podemos jogar com isso. Vamos ver. Amanhã, os primeiros minutos serão importantes e é bom começar o jogo um bocadinho com bola, se for possível.""Não vou revelar porque as características dos nossos dois avançados são diferentes, mas ele já sabe se vai jogar ou não. Em relação a picar os jogadores, para estes jogos eu não preciso de picar os jogadores. Eu pico mais os jogadores quando voltámos ao campeonato e principalmente fi-lo com a equipa no jogo com o Boavista. Comecei logo a picá-los assim que saímos do jogo com o Arsenal. Nestes jogos todos eles estão concentrados, todos querem jogar. Mas também não os quero a pensar que isto é um jogo extra da nossa época. Estamos aqui por direito. Somos uma equipa que veio da Liga dos Campeões, não passámos, quanto a mim com alguma infelicidade. Estamos aqui para lutar pelos nossos objetivos. E o nosso objetivo passa por passar. Agora temos de ver que do outro lado uma equipa que joga provavelmente no melhor campeonato do Mundo, que está em primeiro e muito motivada. Mas como eu disse, isto é um jogo e num jogo tudo é possível.""Não sei se é mais difícil ou não, o Arsenal tem praticamente as mesmas rotinas, o que muda é a qualidade dos jogadores. A rotina da equipa, a forma como montam e a dinâmica é sempre muito parecida. Não digo que nos conhecem bem porque facilitaram. De certeza que já olharam para o vídeo, mas com o plano aberto conseguem ver o espaço. Com um treinador e com os jogadores que o Arsenal tem... Já retirámos as características do jogo do Arsenal. O que eu sei é que o Arsenal olhou para o jogo e retirou algumas informações que nós temos de ser capazes de anular.""Não é passar ao lado, obviamente que é bom mas eu vivo muito ciente, talvez pela minha carreira como jogador, porque sei que tudo muda de um momento para o outro. Depois porque sou muito feliz, trabalho num grupo e com pessoas que eu gosto e porque tenho um bom contrato. Estando tão feliz, tudo me passa ao lado. Gosto dos meus jogadores, sinceramente. Quero que tenham sucesso e que não sofram em campo. Tudo na minha vida aconteceu um pouco rápido e às vezes não como eu queria. Quero ganhar pelos meus jogadores, pelo meu clube e não pelos outros. Estou muito feliz onde estou.""Eles sabem que têm de dar o máximo, o que acontecer de mau será responsabilidade minha, o que acontecer de bom será dos jogadores. Num jogo tudo é possível. Se acreditarmos, e nós acreditamos muito, podemos passar a eliminatória e seguir em frente. Isto é um ponto no nosso projeto. Todos os jogos são da nossa vida. O Sporting, por direito próprio está nesta fase, empatou com o Arsenal em casa, podíamos ter feito um resultado melhor.""Queremos vencer todos os jogos, não só por vencer o líder da Premier League mas pelo que podia trazer. Seguir em frente na prova seria importante para o clube e para o nosso projeto. Mas não quero que os meus jogadores pensem que isto é o fim por qualquer coisa.""São dados que valem o que vale. Amanhã alguma coisa vai ter de mudar, que mude mais para o lado do Arsenal do que para o nosso. Mais importante que os dados são os 10 primeiros minutos de jogo. O que temos de fazer é a nossa parte e nós temos uma ideia do que queremos fazer. Toda a gente olha para esta equipa como uma grande equipa da época, não só pelo que fez no campeonato como na Europa. Mas nós acreditamos que podemos passar, acreditamos."

Paulinho

Ambição

"O Sporting vai apresentar-se com ambição e acreditar que é possível passar aqui."

Mais difícil defrontar o Arsenal na sua casa?

"Sabemos que jogar fora ou em casa é diferente, apesar de termos o nosso setor completamente cheio com os nossos adeptos. É um plantel com muita qualidade. Cabe-nos a nós contrariar essa qualidade e fazer o nosso melhor."



Ausência de Coates



"Acho que o jogador que jogar na posição dele vai corresponder. O Seba é o nosso capitão faz-nos sempre falta, mas não tenho dúvidas de que a pessoa que estiver no lugar dele vai corresponder. Estou pronto para fazer um grande jogo."