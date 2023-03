Leões voltam aos treinos

O Sporting retoma hoje os treinos após a eliminação do Arsenal, na Liga Europa. O plantel, recorde-se, só regressou a Lisboa na sexta-feira e recebeu instruções para se apresentar hoje na Academia, às 16h30, já sem os seus nove internacionais.Com o adiamento do jogo frente ao Gil Vicente, da 25ª jornada, para 5 de abril, a equipa orientada por Rúben Amorim voltará à competição quando receber o Santa Clara (em partida da ronda 26), o que poderá acontecer no dia 31, uma sexta-feira (só haverá data oficial nas próximas horas). Mediante esta calendarização, os leões vão aproveitar para recuperar Bellerín que falhou os 2 jogos com o Arsenal e outro com o Boavista devido a traumatismo no joelho esquerdo. O lateral vai ser hoje reavaliado e deve ser reintegrado até ao final da semana. *