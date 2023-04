há 16 min 21:23

Varandas e a vitória sobre o Arsenal no Emirates: «Jogo que marca uma geração»

Varandas sobre os jogos com Arsenal e agora com a Juventus:

Arsenal?

"Falando como adepto, é daqueles jogos que ficam para a história do Sporting. A elimnar provavelmente uma das melhores equipas do momento no mundo, lider incontestável, melhor equipa da Premier League, a melhor liga do mundo, mas é eliminado com muita categoria. O Sporting já eliminou equipas com muito sofrimento e sorte, mas aqui, percebo que possa ser tendencioso, mas acho que nos dois jogos fomos melhores do que o Arsenal. O jogo em Londres é uima jornada épica, jogar olhos nos olhos nos 90 minutos, ter mais posse de bola, só o City o conseguiu fazer, e depois um golo extraordinário que fica para história da carreira do Pote, do sporting, das competições europeias. Um golo lindo, fantástico. Ua segunda parte impressionante, com estádio cheio. É daqueles jogos que marca uma geração. Tenho muito orgulho."

Juventus?

"O adepto falante diz: eliminam o Arsenal, podemos eliminar a Juventus, claro que sim. O presidente e a pessoa que analisar vê um adversário fortíssimo, se não lhe tivessem retirado 15 pontos era o líder isolado da Serie A, uma equipa que nos últimos 3 meses encarrilou e tem estado cada vez mais forte, recuperou alguns jogadores que estavam em baixo de forma. É um adversairo fortíssimo ,com muito mais responsabilidade que o Sporting, teoricamente muito mais forte do que o Sporting, com um orçamento muito superior, com quem o Sporting vai competir como competiu com o Arsenal."



Possível objetivo na Liga Europa e acesso à Liga dos Campeões?



"A espinha encravada que ficou de não passar aos oitavos da Champions, foi muito merecido passar esta eliminatória contra a Liga Europa. Acredito que o Sporting tem todas as condições de terminar em lugar de acesso à champions. Acho que seria justo. Não digo que jogamos o melhor futebol da liga, mas o Sporting joga muito bem futebol e seria injusto. Não acredito que não se qualifique para os lugares da Champions."