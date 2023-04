Baixa de última hora no ataque, entrevista de Varandas e o clássico: tudo o que disse Amorim

Rúben Amorim lança esta terça-feira o jogo com o Gil Vicente, partida que estava em atraso da 25.ª jornada. O encontro está agendado para amanhã, às 20H15, em Barcelos."Está recuperado. O paulinho é que está com um problema na faixa plantar do pé e não sabemos quando vai estar apto.""Estamos num bom momento, a jogar melhor, mais consistentes. O Gil Vicente tem boas dinâmicas, mas diria que o grande objetivo é voltar a ganhar e manter a consistência ofensiva e defeniva. Temos exemplos do passado em que vínhamos de boas séries e acabámos por passar por momentos que nos custaram a época. Estamos preparados.""Os meus jogadores não olham muito para isso, estão concentrados em ganhar a titularidade e em jogar. Sinto isso no treino, temos cada vez mais opções e eles estão preocupados em ganhar o lugar e o jogo. Ganhando o nosso jogo sabemos que ficamos perto dos lugares da Liga dos Campeões. Eles sabem a importância para nós desse fator.""O presidente falou e não me quero alongar muito. Toda a gente, seja do Benfica, Sporting, FC Porto querem que haja justiça, jogo limpo. Como treinador, se estivesse num clube com problemas, queria que se fizesse justiça, esse é o grande objetivo de todos nós.""É um momento importante, que vai decidir muita coisa no nosso campeonato e a gestão vai ser feita dia a dia. Ninguém está a pensar agora na Liga Europa, estamos a pensar é nos jogadores que temos para este jogo. Se estão dois jogadores bem, temos de pensar no tipo de adversário que teremos pela frente, a nossa prioridade é o campeonato. Quermos vencer na Liga Europa, já provámos que podemos ganhar a qualquer equipa, mas conhecemos o valor dos adversários."