O regresso de Bellerín, as contas que já não faz e a frustração do empate em Barcelos: tudo o que disse Rúben Amorim

Rúben Amorim fez este sábado a antevisão ao jogo com o Casa Pia, marcado para domingo às 18 horas."Jogar contra o Casa Pia é sempre difícil. É uma equipa que sofre poucos golos. A preparação quando jogamos contra três centrais é mais fácil porque trabalhamos muito nesse sistema. Torna-se mais fácil determinar qual o jogador que cai sobre os centrais. O sistema é idêntico, mas acredito que o Casa Pia se possa apresentar em 3x5x2. Preparámos e treinámos tudo. Vimos de um resultado negativo, que custou muito à equipa, e isso é bom sinal. Ter um empate num campo difícil depois de várias vitórias soube a derrota. Temos de ir para o próximo jogo e melhorar, sermos melhores nos momentos de decisão. Temos de mostrar aos jogadores o que fizemos mal diante do Gil Vicente. Foi uma preparação normal com foco nos aspetos da decisão perto da baliza adversária"."O Paulinho ainda não treinou, nem sequer o vi no campo. Temos de ir passo a passo. É um jogador que já teve muitas vezes com lesões e conseguiu jogar, desta vez não está a conseguir. Quando conseguir treinar irá fazer um esforço enorme para jogar, mas nesta fase nem está a treinar. O foco foi esse, sim. Temos de usar o que estamos a fazer bem e mal e melhorar. Se olharmos para a época em si, o porquê de não termos sido consistentes... Sofríamos muito golos no início, estamos há cinco jogos sem sofrer. Temos de fazer mais golos. Se temos a capacidade de não sofrer golos até ao minuto 90, pelo menos um temos de marcar para vencer. Mostrámos imagens. Tenho a certeza que os jogadores sabem o que fazer nessas situações. Não temos o Paulinho mas temos o Chermiti, estaremos preparados"."Precisamos de vencer o jogo e de manter a nossa consistência. Temos de melhorar em alguns aspetos que já se mantêm há algum tempo. O de falhar muitos golos... Falhámos o último passe para depois termos tudo aberto. Não conseguimos e pagámos isso caro. O Gil Vicente joga muito bem e não os deixámos criar nada. Temos de dar sumo ao nosso jogo. A frustração não desaparece, é impossível desaparecer, temos de ter essa noção. Toda a gente ontem falava do clássico. Eu não quero saber, não vi o clássico, não estamos naquela luta. É impossível não ter frustração. Só quem não quer vencer é que não pode estar frustrado com o que se passou em Barcelos. Acho que se nota que ainda estou. Vamos melhorar. Agora é olhar em frente. Temos de ganhar, ganhar bem, e não deixar o Casa Pia, uma equipa muito forte em casa, criar situações. Estou confiante"."Tudo é possível e tudo pode mudar. Empatámos em Barcelos dominando o jogo. Tudo pode acontecer. Vamos fazer um resumo da época, mas estou farto de fazer contas. O nosso objetivo é vencer o Casa Pia e depois passar para a competição seguinte. Usar todos os treinos para melhorar. O que acontecer esta época não vai mudar o que aconteceu até aqui. Temos de olhar para títulos. Temos de estar muito frustrados e não se pode repetir. Isso está muito claro na cabeça de toda a gente no Sporting. Não vou fazer mais contas nenhumas, só aos golos que marcamos e sofremos. Só quero vencer o Casa Pia"."O que disse foi que o meu filho de 4 anos percebe que a equipa que tem mais pontos está em 1.º lugar. Não é uma preferência clubística, é o ABC. O impacto do que aconteceu em Barcelos foi negativo. Se houver sempre esse sentimento, é bom sinal nas equipas grandes. Tivemos tudo para ganhar e não ganhámos. Tivemos uma série boa e vimos de um ano difícil. Temos noção disso. Temos de vencer os nossos jogos todos porque temos essa capacidade. Se o empate em Barcelos teve impacto negativo? Sim, mas o clássico de ontem não teve impacto nenhum. A maior parte dos jogadores penso que não viu o clássico. O que teve impacto foi o empate em Barcelos. Amanhã é um dia diferente, um jogo diferente e temos de ganhar e melhorar em todos os pontos em que fomos menos bons em Barcelos"."A prioridade é o jogo do campeonato. Se há coisa que o Chermiti tem é a recuperação, é um miúdo de 19 anos. Precisa de jogar para crescer, mas não estou a dizer que vai jogar. Temos de olhar para as caraterísticas dos jogadores e tentar gerir para vencer os jogos todos. O ataque móvel é uma possibilidade e o Chermiti voltar a jogar também. Eles já sabem, não vou estar aqui a dizer. Juventus? Não existe esse risco porque [se desligarem] não jogam no próximo jogo. Sempre foi assim. Eles têm plena noção disso. Toda a gente pode jogar, desde os miúdos da equipa B até ao Coates. Já provámos isso em jogos importantes. Se não estiverem bem frente ao Casa Pia não jogam com a Juventus. Eles neste jogo [Gil Vicente] não desligaram, estiveram sempre lá. Não tenho esse medo, acho que o meu estar neste momento é notório. Não vou facilitar"."Vai ser convocado, não sei se vai jogar. Voltou bem, mais forte, mais confiante. O departamento médico fez um excelente trabalho. Acho que jogou melhor agora aos treinos do que quando chegou do Barcelona. Mais confiante, robusto... Mais confiante na mobilidade. É uma opção. Está a 100%"."Só o Paulinho está lesionado [assim como Daniel Bragança e Jovane], o resto dos jogadores estão aptos. A nossa concentração é melhor, mas temos mais opções. O Chico Lamba jogou na nossa equipa, Marsà também. Tivemos o Inácio de fora em alguns jogos, St. Juste também... O principal culpado sou eu, se calhar entrámos em velocidade de cruzeiro. Não há nada melhor do que nos sentirmos um bocadinho apertados para voltar aos índices de concentração. Era uma imagem de marca da nossa equipa sofrermos poucos golos e acho que podemos continuar esta série se entrarmos concentrados contra o Casa Pia. É uma equipa que defende muito bem, durante muito tempo foi a melhor defesa a par do Benfica. O foco é esse. Obviamente que estando todos aptos para jogar, melhoramos. Treinamos melhor, podemos rodar os centrais... Houve fases em que se sentia fadiga no Inácio, que jogava jogo após jogo... São melhores no 1x1, nas transições, e isso é um fator que melhorou a nossa equipa".