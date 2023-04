O onze do Sporting para o jogo com o Casa Pia: Amorim faz várias mexidas

O Sporting joga no terreno do Casa Pia, às 18h00, num encontro da 27.ª jornada da Liga Bwin. Estas são as escolhas de Filipe Martins e Rúben Amorim para esta partida. Comoadiantou, Gonçalo Inácio e St. Juste descansam para o jogo com a Juventus, enquanto que no meio-campo também Morita começa no banco.Lucas Paes; João Nunes, Fernando Varela e Zolotic; Poloni, Taira, Neto e Leonardo Lelo; Diogo Pinto, Soma e Rafael MartinsSuplentes: João Victor, Ricardo Batista, Eduardo Fereira, Léo Bolgado, Tchamba, Kunimoto, Cuca, Felippe e ClaytonAdán; Diomande, Coates e Matheus Reis; Esgaio, Ugarte, Pote e Nuno Santos; Edwards, Trincão e ChermitiSuplentes: Franco Israel, St. Juste, Morita, Rochinha, Fatawu, Bellerín, Gonçalo Inácio, Tanlongo e ArthurSiga o jogo AQUI