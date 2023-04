As lesões, o perigo do Arouca e os milhões por Pote: tudo o que disse Rúben Amorim

Rúben Amorim fez este sábado a antevisão ao Sporting-Arouca, marcado para domingo às 20h30 em Alvalade."Onde podemos mostrar que queremos dar a volta é amanhã. As redes socais são na maior parte das vezes uma ilusão. O que interessa é a atitude e a forma como vamos enfrentar um adversário [Arouca] que não perde há seis jogos. O seu treinador está a fazer um grande trabalho, é uma equipa versátil, tem muita velocidade na frente, são muito fortes. Temos de estar concentrados, frescos física e mentalmente. Voltámos com boas sensações para Lisboa, sabendo que é um jogo diferente. A responsabilidade é diferente, o adversário vai estar confortável. O que temos de fazer é ganhar no campeonato para dar a volta.""O grande perigo é jogo na quinta-feira. Ontem treinámos lá [em Itália], um campo pequeno e tivemos um dia para preparar um jogo contra uma equipa que tem muito para mostrar e que vem bem preparada. O medo é voltar a ligar o chip depois, parece que ainda agora saímos do avião... Estamos preparados, é um jogo perigoso, mas só a vitória interessa, temos mesmo de vencer frente a uma excelente equipa, que de certeza preparou bem o seu plano. Mas estamos preparados.""O Rodrigo Ribeiro é sempre opção na equipa principal, como outros. Depende do rendimento que tenham. Vejo todos os jogos da equipa B, falo com o treinador, sei os metros que fazem. Todos têm a porta aberta para a equipa principal. O Chermiti vai fazer o seu caminho, tem 19 anos, entrou muito rápido na equipa principal. Mas tem estado em vários jogos, alguns deles difíceis, jogou com a Juventus e na minha opinião safou-se bem. Acreditamos muito no Rodrigo, tem a porta aberta. Olhamos apenas para rendimento e penso que até somos justos nessa avaliação. O que queremos do Chemiti não são os milhões, mas sim os golos e o rendimento.""Já falei sobre o meu futuro, não vou comentar isso.""Estivemos perto da subida, mas as características deste campeonato levaram-nos para uma fase de descida. Tirámos sempre muitos jogadores, tivemos uma rotação muito grande na equipa B e assim torna-se complicado. Houve um desgosto grande nos jogadores da equipa B quando não atingimos a fase de subida, mas não estou preocupado. Estaremos preparados para qualquer situação."(...)"Sobre as lesões, o Jovane dificilmente voltará esta época, o Paulinho não prevejo nada fácil, o St Juste vai ficar também. O Dani [Daniel Bragança] também só volta para o próximo ano. São quatro jogadores que teríamos de ter alguma sorte para voltarem a jogar. Vejo com dificuldade que possam voltar.""A divisão dos direitos de imagem pode melhorar; as infraestruturas, a forma de pensar o futebol. Quando era jogador do Belenenses às vezes gastava-se para vir um jogador mas não para ter um ginásio ou um fisioterapeuta. Tem a ver com o dinheiro, o tipo de jogadores que se pode trazer, a formação que os jogadores têm. Sinceramente, não tive muito tempo para pensar quais são as soluções para o futebol português, mas quanto a mim tem a ver com a capacidade financeira dos clubes. A liga inglesa é a melhor porque tem os melhores jogadores, tem muito a ver com dinheiro. Todos têm de pensar em conjunto e resolver o problema. Quanto mais equipas se tem na Champions, mais difícil é ganhar pontos. É mais fácil na Liga Europa. Em França e Itália, por exemplo, têm jogadores que já jogaram em grandes clubes. Como se faz para fazer crescer a capacidade financeira, não sei. Nós vendemos grandes jogadores e está difícil de fazer crescer a capacidade financeira... Não sei.""Foi o jogo em que falhámos mais oportunidades. Há que tentar tirar o contexto, houve mudanças que se calhar não as faria hoje. Jogámos com o Arthur a avançado e podia não jogar... Havia um ou outro ponto que mudava. Mas foi o jogo em que tivemos mais oportunidades de golo. Na Taça da Liga estivemos mais preparados e mais consistentes.""São jogadores que estão felizes no clube e há uma coisa muito boa: para levarem os jogadores cruciais da nossa equipa têm de pagar a cláusula. A do Pote são 80 milhões. Se derem 80 milhões se calhar levo-o lá, se não pagarem, continua no Sporting."