O "sonho de criança" chamado Benfica, a ideia que "não mudou" e a situação de Chermiti: tudo o que disse Amorim

Rúben Amorim fez este sábado a antevisão ao jogo com o Famalicão, partida da 30.ª jornada da Liga Bwin agendada para amanhã, às 20H30, em Alvalade."Obviamente é sempre importante criar uma sequência de vitórias e não interessa a altura da época em que estamos. Queremos voltar um bocadinho ao normal do que sempre fizemos, não tivemos muitas oportunidades para ter essa sensação, e terminar com essa sensação é uma obrigação e um dos objetivos.Também é importante não sofrer golos, tivemos uma sequência boa, e depois de repente sofremos aqui alguns golos e era importante não voltar a sofrer contra uma equipa que, quanto a mim, foi a que mais melhorou após o Mundial. Tem um treinador que desde a primeira passagem pelo Famalicão teve tempo para treinar sem a habitual rotação de jogadores no Famalicão e está a mostrar toda a competência que tem. Os jogadores são muito talentosos e nós já fomos buscar alguns lá. É uma equipa muito moralizada, melhorou muito, está entre os jogos da Taça de Portugal mas ainda tem objetivos neste campeonato, assim como nós. É um jogo difícil, um bom teste para nós, com dinâmica, e nós queremos dar sequência à vitória em Guimarães"."Explicando aos jogadores o processo em que estamos inseridos, nós já falámos e debatemos muito esta época, não antigimos os objetivos e estamos prestes, digamos assim, a não atingir os objetivos mínimos. Todos os jogadores sabem, o staff sabe, mas também sabemos que daqui a cinco jornadas começa tudo outra vez e temos que aproveitar cada minuto para melhorar a nossa equipa. Temos um processo que podemos melhorar, demonstrámos muitas vezes durante esta época que temos uma equipa com potencial mas com várias lacunas, e nada melhor que aproveitar todos os jogos para melhorar essas lacunas. Os jogadores sabem que estão a lutar por objetivos...ainda não acabou a época e eles têm de pensar no futuro. Eles são jogadores jovens, do Sporting, com conttratos longos por isso isto não acaba aqui. A única forma de motivá-los é fazê-los ver que a vida de jogadores de futebol é sempre corrida e daqui a cinco jornadas acaba e temos de estar num ponto muito melhor para começarmos a próxima época da melhor forma"."Deve ser estranho até para vocês que até já andam há mais anos nisto, deve ser muito estranho para vocês, e é muito estranho para mim...é estranho de lidar pois não estamos à espera disso. Sempre tiveram um treinador que quando ganhou e esteve por cima nunca alimentou uma saída e sempre quis ficar cá, e agora estou a ter o outro lado da moeda e estou a ser correspondido. Mas eu não tenho ilusões nenhumas, já falámos sobre isso e não vamos falar sobre o que se passou esta época. O treinador gastou os creditos todos esta época e isto não dura para sempre, é o outro lado da moeda. Sempre tiveram um treinador que mesmo com sonsagens de outros clubes nunca abri a porta ou nem a deixei entreaberta, e estou a receber o mesmo tratamento por parte dos adeptos. Toda a gente diz que o treinador é muito teimoso, que embica é certas coisas e há muita gente a não concordar, mas eles sabem que eu dou tudo e defendo-os de tudo, estou a ser correspondido. Até é dificíl para mim lidar, não é normal num clube grande como o Sporting que anda numa roda viva ter esta estabilidade... é um sinal de maturidade do clube e um bom sinal para mim pois facilita-me a vida"."Vou falar mais 15 vezes e nada mudou, temos uma grande responsabilidade, a minha ideia não mudou. O meu objetivo é vencer o proximo jogo""Mais realizado aqui. Jogar no Benfica foi um sonho de criança, é dois amores, o segundo mais completo. Nunca pensei estar aqui e foi de longe a melhor coisa que me aconteceu"."O Chermiti fará parte do plantel. Sempre disse que precisávamos de mais um avançado (ri). Quero que esteja perto de nós se estiver cá. O Diomande tem de melhorar certas coisas do seu jogo. Aqui ou ali posso""Não quero estragar o trabalho. Não mudou nada""Vai o Fatawu e o Dário. Tivemos essa atenção da B ajudar a A e agora é a A ajudar a B""Se houver uma rotação é preciso fazer uma ligação diferente pois estavam todos contra nós. Para mim o principal é manter os jogadores. Não sei o que vai aconter, vamos ver"