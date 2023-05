Rúben Amorim chama oito jovens ao treino do Sporting

O Sporting realizou esta quinta-feira mais um treino tendo em vista o jogo com o Marítimo no sábado, às 20h30, no Estádio José Alvalade. A novidade na sessão foi a integração de oito jovens na equipa principal: Tiago Ferreira, Rodrigo Ribeiro, Mateus Fernandes, João Pereira, Diogo Cabral, Jesús Alcantar, Gonçalo Esteves e David Monteiro foram os escolhidos por Rúben Amorim para participar nos trabalhos dos leões.Já com Daniel Bragança a treinar sem limitações, os únicos jogadores entregues ao departamento clínico são St. Juste e Jovane, que prosseguem os respetivos tratamentos. Na sexta-feira, às 12h15, o treinador leonino fará a habitual antevisão do jogo com a equipa madeirense.