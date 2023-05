Rúben Amorim chama 13 jovens ao treino do Sporting

O Sporting regressou esta sexta-feira aos treinos tendo em vista o dérbi com o Sporting, agendado para domingo às 20h30, no Estádio José Alvalade, e Rúben Amorim optou por chamar 13 jovens aos trabalhos. David Monteiro, João Pereira, Chico Lamba, Gonçalo Esteves, Miguel Menino, Tiago Ferreira, Vando Félix, Samuel Justo, Mateus Fernandes, Diogo Cabral, André Gonçalves, Francisco Canário e Rodrigo Ribeiro foram os jogadores chamados para o treino. De fora ficaram St. Juste e Jovane que continuam entregues ao departamento clínico e estão fora das contas.Os leões realizam mais um treino no sábado, às 10h30, na Academia, e no final Rúben Amorim fará a habitual antevisão do confronto com o Benfica, às 12h15.