A venda de Ugarte, entradas e saídas no plantel e o polémico aumento salarial: tudo o que disse Frederico Varandas

há 8 min 22:09

Varandas e o aumento salarial: «Processo de remuneração mais transparente é o do Sporting»

Revisao salarial dos órgãos da SAD – entende as críticas?

"Respeito e entendo todas as críticas. Não há sócios notáveis, de esquerda ou direita ou muçulmanos e católicos. Agora, há uma coisa extremamente importante para nós, que não vou mudar nunca. Muitas vezes os sócios não têm esta informação. A SAD tem uma comissão de remunerações, um presidente e mais duas outras pessoas. Quem são? Dr. Bernardo Ayala, presidente; Dr. Ferreira Ferreira Pinto; e Dr. Gonçalo Uva. Só lhes pedi uma coisa: não quero saber se o presidente é o Frederico Varandas ou o fulano A, B, C ou D. Sporting, clube, é detentor da maioria da SAD. E essa SAD, a obrigação é ter as melhores práticas. É o que exijo.



Virei-me para o Dr. Bernardo Ayala e disse que queria que fizessem um estudo a sério das remunerações da administração. Uma consultoria fez um estudo exaustivo e chegaram aos valores A, B, C ou D. Eu soube quanto o presidente deveria ganhar segundo a Comissão de remunerações. Jamais eu diria que o presidente devia ganhar isto ou aquilo. Faço um desafio: analisem o processo de remuneração dos 3 grandes e ponham o Sp. Braga também. Vão ver, a uma grande distância, que o processo mais transparente, claro, rigoroso e limitativo foi o do Sporting.



Em relação ao timing, quem esteve na AG de novembro, o Dr. Ayala disse que queria fazer no primeiro trimestre. Por razões profissionais, não o conseguiu e fê-lo agora. O que me interessa é se está bem feito ou não. Ao contrário dos outros, o Sporting tem um processo de remuneração definido, se ficar em 1º, 2º ou 3º, o que for. E mesmo neste valor agora aprovado fica ao nível da administração do Sp. Braga. Estamos a falar de valores muito inferiores aos dos nossos rivais. Sei o que interessa ao sócio do Sporting, é um processo de remuneração transparente. E que não haja sacos azuis. Este presidente e admintração em 5 anos não tem um processo de fraude fiscal, de desvio de dinheiro, de ter familiares de agentes de futebol a ganhar comissões. Isto é sagrado para o sócio do Sporitng. Não temos. Vai sempre haver críticas, mas aqui que me perdoem: nunca quis nem tive a ambição de ser presidente do Sporting. Sou por amor ao clube. Sempre vivi o Sporting, dormia mal quando perdia, estava na cadeira de sonho como médico do Sporting. Agora, o meu pacto é com o clube. Amo-o por intermédio do meu avô. Vou fazer sempre o melhor pelo clube, não por aquele sector de adeptos e sócios gostariam. E no final do mandato ser julgado pelos sócios."