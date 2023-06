Gyökeres em ação na Suécia

Enquanto o Sporting trabalha nos bastidores para assegurar a contratação de Gyökeres, o avançado, de 25 anos, vai... a jogo, não pelo Coventry, mas sim pela Suécia. Com efeito, o alvo prioritário de Rúben Amorim para reforçar o ataque é, até, apontado pela imprensa do seu país como provável titular às ordens de Janne Andersson no particular de hoje diante da Nova Zelândia, em Estocolmo (18 horas). Focado na sua seleção, Gyökeres pensa ao mesmo tempo no futuro e está seduzido pelo projeto dos leões e com o diálogo que manteve com Amorim, comorevelou. A fasquia que o Coventry coloca acima dos 20 M€ obriga a um jogo de paciência da SAD. O clube inglês deve estagiar no Algarve no início de julho.