7-1 ao Benfica foi há 35 anos

Passados 35 anos não há um sportinguista que, pelo menos, não tenha ouvido falar na goleada por 7-1 ao Benfica. A 14 de dezembro de 1986, então treinados por Manuel José, os leões bateram categoricamente o rival da Luz com um póquer do capitão Manuel Fernandes, um bis de Mário Jorge e um golo solitário de Meade. Wando assinou o único remate certeiro das águias. No fim, a festa não conheceu limites e até meteu... champanhe.