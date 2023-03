A agenda do Arsenal: treino de manhã em Londres e conferência à tarde no José Alvalade

A menos de uma semana de visitar Lisboa para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, o Arsenal divulgou a sua agenda para a véspera do encontro que vai colocar frente a frente a formação de Mikel Arteta com o Sporting.Segundo os seus meios oficiais, os gunners exercitam-se pela manhã no seu centro de treinos, no Norte de Londres, a partir das 11h00 e com acesso aos meios de comunicação, por imposição da UEFA (as portas abrem às 10h30).A viagem para Portugal será feita logo de seguida, estando marcada a conferência de imprensa de antevisão do treinador espanhol e de mais um jogador, ainda por definir, para as 18h45 de dia 8 no Auditório Artur Agostinho, no José Alvalade.O Sporting ainda não divulgou o seu programa, devendo fazê-lo, como é seu hábito, mais perto da eliminatória internacional.Antes de se encontrarem, leões e gunners jogam, respetivamente, contra Portimonense e Bournemouth para os seus campeonatos, ambos este sábado (o Arsenal entra primeiro em campo, às 14h30, em casa, e o Sporting às 18h00, no Algarve).