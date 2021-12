À atenção de Rúben Amorim: Fredy Montero 'oferece-se' ao Sporting

O Sporting debate-se com problemas no ataque, consequência do teste positivo de Tiago Tomás à Covid-19, motivo que também arredou Paulinho das opções nos últimos jogos. E quem parece disposto a solucionar o dilema de Rúben Amorim é... Fredy Montero.Nas redes sociais, o ex-leão reagiu de forma bem humorada a uma publicação sobre esse mesmo tema, ao responder de forma afirmativa a uma pergunta (fictícia) de Amorim. E em troca, recebeu o carinho de muitos sportinguistas, que já pedem o regresso do avançado colombiano a Alvalade, depois de duas passagens pelo clube (2013 a 2016 e 2017 a 2018).Recorde-se que Montero, de 34 anos, terminou contrato com os Seattle Sounders, da MLS, e neste momento é um jogador livre.