À atenção do Sporting: final four da Youth League vai, afinal, jogar-se em Genebra

A UEFA decidiu que a final four da Youth League, na qual estará o Sporting, vai afinal disputar-se em Genebra, no estádio do Servette. Deste modo, a competição deixa Nyon, que albergou as finais das últimas oito edições e foi o local onde o FC Porto (2019) e o Benfica (2022) se sagraram campeões.Em comunicado, a UEFA justifica a decisão pela "necessidade de um local com maior capacidade operacional", fruto do interesse que a final four tem despertado nos adeptos dos quatro clubes participantes - Sporting, AZ Alkmaar, Milan e Hajduk Split. "A fase final da UEFA Youth League de 2022/23 terá lugar no Stade de Genève, do Servette FC, em Genebra, a 21 e 24 de Abril, devido ao extraordinário interesse dos adeptos dos clubes participantes no torneio, levando posteriormente à necessidade de um local com maior capacidade operacional. Detalhes sobre bilhetes serão disponibilizados em breve no UEFA.com", lê-se."As oito edições anteriores da fase final da UEFA Youth League foram disputadas no Colovray Sports Centre, em Nyon, na Suíça. A UEFA agradece a excelente colaboração com o município de Nyon, o excelente trabalho realizado na preparação da fase final e a compreensão da decisão final da mudança de local para esta edição da prova", acrescenta o organismo que tutela o futebol europeu.Recorde-se que o Sporting entra em campo a 21 de abril, às 17 horas, nas meias-finais diante do AZ Alkmaar, e joga a passagem à final, que se disputa três dias depois, a 24. Milan e Hajduk Split estão do outro lado da chave (jogam também a 21 de abril, às 12h).