À atenção do Sporting: Midtjylland vence o primeiro particular no Algarve

O Midtjylland, adversário do Sporting na Liga Europa, venceu o Ulsan Hyundai, por 1-0, no primeiro particular realizado em solo português, como preparação para o duelo com os leões em Alvalade, na 1.ª mão do playoff europeu, no dia 16.No duelo que se disputou no Estádio Algarve, inserido na Atlantic Cup, a equipa orientada por Albert Capellas triunfou graças a um golo do sueco Kristoffer Olsson a abrir a 2.ª parte, em concreto aos 48 minutos, já depois de o guarda-redes dos dinamarqueses, Elias Olafsson, ter defendido um penálti dos campeões sul-coreanos.O próximo embate do Midtjylland será na sexta-feira, diante dos suecos do Elfsborg, desta feita no Estádio Municipal de Albufeira.Eis o onze do Midtjylland (4x3x3): Elias Olafsson, Joel Andersson, Erik Sviatchenko, Juninho, Paulinho, Emiliano Martinez, Armin Gigovic, Kristoffer Olsson, Edward Chilufya, Astrit Selmani e Valdemar ByskovSuplentes utilizados: Mads Døhr Thychosen (45′), Henrik Dalsgaard (45′), Stefan Gartenmann (45′), Aral Simsir (40′), Júnior Brumado (45′), Gustav Fraulo (45′), Charles (60′) Victor Bak (60′), Pontus Texel (60′), Frederik Heiselberg (60′) e Jamiu Musbaudeen (75′).