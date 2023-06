À atenção do Sporting: Ndoye brilha no Euro sub-21

Dan Ndoye, jogador do Basileia que o Sporting tem referenciado como uma das opções para reforçar a ala direita, como Record adiantou na sua edição do passado dia 1, já deu que falar no Europeu sub-21. Ao serviço da Suíça, na estreia na competição, ajudou à vitória diante da Noruega (2-1) com uma exibição muito completa, tanto que foi eleito o melhor em campo pela UEFA: além de ter marcado o primeiro dos dois golos dos helvéticos, fez... 8 remates (!) – nenhum outro jogador das 16 seleções em prova fez tantas tentativas na 1.ª jornada. Apesar de no Basileia atuar na ala, pela Suíça jogou no ataque.

Além do Sporting, recorde-se, também o FC Porto perguntou por Ndoye. Colhe, ainda, interesse na Alemanha.