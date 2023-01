À atenção do Sporting: Pol Lirola está muito perto de ser reforço... do Monza

Pol Lirola, ala direito de 25 anos que está emprestado pelo Marselha ao Elche de Espanha, está muito perto de se tornar reforço do Monza, avança esta quarta-feira a imprensa italiana, através de uma cedência com uma opção de compra que prevê, mais tarde, um contrato de 4 anos.Segundo a mesma fonte, o acordo está iminente e deverá ficar oficializado esta tarde, precipitando o regresso do defesa ao calcio, onde já representou a Juventus, o Sassuolo e a Fiorentina.Lirola era, a par de Boey, um dos alvos para uma eventual sucessão de Porro , que está a ser negociado pelo Sporting com o Tottenham.