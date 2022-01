Slimani não esteve presente no último treino do Lyon, apesar de ser o único avançado às ordens do treinador Peter Bosz, treinador da formação gaulesa. A informação é avançada pelo 'L'Équipe', que garante que os contactos com o Sporting deverão ser a razão principal para a ausência do argelino.Recorde-se que os leões, sabe, já apresentaram a última proposta por Slimani , sendo que agora está tudo nas mãos do jogador e do seu agente.