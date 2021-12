A carta de Márcio Madeira a Luís Neto que faz furor nas redes sociais

Márcio Madeira, atual comentador da ELEVEN que conta com passagens em clubes como Farense, Portimonense, Moreirense ou Nacional, deixou esta sexta-feira uma longa mensagem a Luís Neto nas redes sociais que está a fazer furor entre os adeptos do Sporting. Tudo porque nessa longuíssima publicação (que poderá ler na íntegra abaixo), o antigo jogador recorda as conversas que foi tendo com o jogador dos leões e espécie de promessa/premonição feita por este quando decidiu rumar ao Sporting. "Mano eu vou ser campeão."Na sua publicação, Madeira lembra que por vezes desaconselhou Neto a rumar a Alvalade pelo estado do clube na altura - até recebeu indicações de um ex-jogador dos leões nesse sentido -, mas que o defesa se manteve irredutível na sua vontade de representar os leões e chegar ao seu objetivo de ser campeão. Algo que conseguiu na época passada. Esta quinta-feira, lembre-se, renovou vínculo por mais uma temporada