A culpa final não morrerá solteira

A época do Sporting vai de mal a pior e Rúben Amorim não atira para canto a sua quota parte na crise. Aliás, o técnico assumiu que a responsabilidade frente ao Varzim era sua, ilibando os jogadores, mas deixou no ar mais alguma coisa quando disse que a verdadeira análise aos culpados pela atual temporada só será feita no final da mesma, assegurando que "a culpa não vai morrer solteira".

"Temos de ganhar jogos para dar a volta a esta fase. Já todos sabemos como isto é. O passado recente do clube também foi assim, sabemos do impacto que tem nas pessoas. A coisa a fazer é ganhar jogos, há que manter a cabeça fria. A culpa não vai morrer solteira, mas agora não é a altura certa. Temos de olhar em frente, tentar segurar os jogadores e esse é o meu papel, estou ciente disso e tenho força para isso. No fim, a culpa de certeza que não vai morrer solteira", frisou o treinador naquela que foi a resposta à última pergunta da conferência de imprensa.

Sobre o jogo em si, Amorim lamentou que, uma vez mais, o Sporting não tenha conseguido transformar em golos o domínio que teve durante toda a partida. "É recorrente esta incapacidade para resolver jogos que estão controlados. A culpa é minha. Vem do momento também, os jogadores estão muito ansiosos e falta alguma experiência também", considerou o treinador, que afastou por completo a hipótese de reforçar a equipa em janeiro: "Não vai haver ataque ao mercado em janeiro. Temos miúdos na formação, tem de se pensar bem outra vez, tem de voltar a haver outro ciclo como no primeiro ano, de miúdos com talento."