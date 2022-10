A curiosa troca de mensagens de Morita com Matheus Nunes e Nuno Santos: «Não fiques bravo comigo»

Morita estreia-se a marcar pelo Sporting e dá vantagem diante do Gil Vicente Morita estreia-se a marcar pelo Sporting e dá vantagem diante do Gil Vicente

Morita estreou-se a marcar pelo Sporting no jogo de ontem frente ao Gil Vicentee, depois de uma exibição de gala, o japonês deixou uma mensagem no Instagram, que registou várias reações."O meu primeiro golo pelo Sporting", escreveu o médio nipónico, partilhando uma foto onde aparece a beijar a camisola dos leões.Matheus Nunes, que deixou o Sporting este verão para rumar ao Wolverhampton, deixou um comentário: "Fácil para ti".E Morita reagiu: "Matheus Nunes, jogas mais fácil do eu".Nuno Santos também se pronunciou: "Craque!"O japonês reagiu com uma brincadeira: "Nuno Santos, não fiques bravo comigo durante o jogo", escreveu, com um emoji de choro e outro de riso.