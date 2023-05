A curiosa troca de mensagens entre Fatawu e Diomande: «Eu disse-te que me ias ver quando marcasses!»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Issahaku Abdul Fatawu (@issahakufatawu10)

Ousmane Diomande foi uma das figuras do empate deste domingo entre Sporting e Benfica (2-2) . O central costa-marfinense apontou, de cabeça, o segundo golo dos leões no dérbi, cenário que já tinha sido antecipado... por Fatawu, tal como o ganês fez questão de notar nas redes sociais."Eu disse-te que me ias ver dentro de campo quando marcasses e foi isso mesmo que fizeste, irmão! Dedicação até vinda do banco de suplentes. Amor pela equipa!", escreveu Fatawu no Instagram, numa publicação que recebeu resposta do próprio Diomande."Até parece que tínhamos combinado esta celebração antes! Tinhas esse 'feeling', irmão", atirou o central.