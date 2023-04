A entrevista de St. Juste... antes de novo problema físico: «É bom voltar a sentir-me um jogador a sério!»

O destino continua a pregar partidas de muito mau gosto a St. Juste, central de 26 anos do Sporting que na antecâmara da visita do leão a Turim, concedeu uma vasta entrevista ao portal holandês 'Voetbal Zone', no qual falou precisamente sobre os problemas físicos que o assolaram desde o Mainz, na época passada, mas que acreditava serem já passado. Mas não - e tudo por culpa da terceira lesão na coxa esquerda em 2022/23, na primeira parte do duelo ante a Juventus, a quinta lesão de leão ao peito."Havia muito interesse do Sporting quando estava no Mainz e dediquei muito tempo a ouvir o projeto deles. No Sporting, tudo estava certo: um belo país, a visão desportiva do clube e a possibilidade de jogar a Liga dos Campeões, agora a Liga Europa. E pensei sempre que, afirmando-me nas provas internacionais, podia jogar pela seleção A da Holanda", confidenciou 'Jer', que prosseguiu com as amarras finalmente soltas, depois de um período bastante duro. Foi até à catarse..."Por tudo o que me aconteceu na época passada [lesões e operações aos dois ombros], tive uma atraso na preparação da nova. É muito bom voltar a sentir-me um jogador a sério!", atirou.E tudo com vários objetivos em mente, um deles já citado, a possibilidade de vestir de laranja, por quem é internacional dos sub-18 ais sub-21: "Com a chegada do Louis van Gaal [agosto de 2021] à seleção perdi um pouco a oportunidade de ser convocado, mas também pelos problemas que tive nos dois ombros, no Mainz. Decidi avançar para duas operações e por isso fiz apenas 8 jogos nessa época [2021/22]."