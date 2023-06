A garantia de Morita na partida para férias: «Na próxima época vou dar um salto em frente!»

Horas após ter participado na goleada ( 4-1 ) do Japão frente ao Peru, referente à Taça Kirin, Morita entrou finalmente de férias, mas não sei antes utilizar as redes sociais para deixar uma mensagem aos seus fãs... já com os olhos em 2023/24."2022/23 acabou! Obrigado por lutarem connosco durante toda a época. O vosso apoio ajudou-me", escreveu nas suas redes sociais o futebolista dos verdes e brancos, que concretizou com uma ambiciosa garantia: "Na próxima época vou dar um salto em frente!".