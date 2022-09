A jogada de Edwards que encantou Alvalade e deixou ingleses boquiabertos

O Sporting ficou muito perto do golo diante do Tottenham em cima do apito para o intervalo, na sequência de uma jogada de magia de Marcus Edwards. O inglês, diante da sua antiga equipa, pegou na bola perto do meio campo, fintou vários oponentes (um deles até caiu), combinou com Trincão e ficou muito perto de bater Hugo Lloris. Nas bancadas os adeptos do leão ficaram rendidos e de Inglaterra, o jornal 'Express', diz que "Marcus Edwards, o rejeitado pelo Tottenham destruiu o seu antigo clube com um drible à Messi".