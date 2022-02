A lista do Sporting para a UEFA: há duas entradas e outras tantas saídas

A UEFA divulgou esta segunda-feira a lista de inscritos pelo Sporting para as eliminatórias da Liga dos Campeões, com principal destaque para as entradas de Islam Slimani e Marcus Edwards, os dois reforços dos leões no mercado de transferências de janeiro, e para as saídas de Jovane Cabral e de Geny Catamo.





Quanto a Tiago Tomás, emprestado ao Estugarda, ainda surge na lista B dos leões.

A lista dos jogadores inscritos:

Guarda-redes: Antonio Adán, André Paulo, João Virgínia, Diego Callai*, Vasco Gaspar*, Gonçalo Filipe* e Diogo Almeida;

Defesas: Matheus Reis, Zouhair Feddal, Sebastián Coates, Luís Neto, Rúben Vinagre, Pedro Porro, Gonçalo Inácio*, João Goulart*, Hevertton Santos* e Babacar Fati*, Ricardo Esgaio, Gonçalo Costa*, José Marsà, Rafael Fernandes*, Gilberto Batista*, Flávio Nazinho*, Chico Lamba* e Gonçalo Esteves;

Médios: João Palhinha, Bruno Tabata, Matheus Nunes, Manuel Ugarte, Pedro Gonçalves, João Daniel*, Diogo Brás*, Daniel Bragança, Bernardo Sousa*, Duarte Carvalho*, Dário Essugo*, Lucas Dias* e Miguel Menino*;

Avançados: Islam Slimani, Nuno Santos, Pablo Sarabia, Tiago Tomás*, Paulinho, Marcus Edwards, Tiago Ferreira*, Tiago Rodrigues*, Youssef Chermiti* e Paulo Agostinho*.



*jogadores inscritos na lista B.