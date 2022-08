A mensagem de despedida de Matheus Nunes: «O Sporting deu-me tudo quando eu era nada»

Matheus Nunes despediu-se esta quinta-feira do Sporting. Num vídeo partilhado nas redes sociais do clube, o médio destacou o orgulho e a honra que sentiu por vestir a camisola leonina, deixou vários agradecimentos e a garantia que será leão para sempre."Nunca vou deixar de apoiar o Sporting, serei leão para sempre. Serei sempre da raça que nunca se vergará. Tudo o que estou a conquistar hoje devo-o ao Sporting. O Sporting deu-me tudo quando eu era nada",refere.O Sporting vai receber no mínimo 45 milhões de euros (ME) pela transferência de Matheus Nunes para os ingleses do Wolverhampton. A este valor pode acrescer ainda mais 5 milhões perante o cumprimento de objetivos.Em comunicado publicado na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Sporting diz também que irá garantir 10% da mais-valia de futura transferência, assim como mais cinco ME, valor este dependente dos objetivos relacionados com a participação do Wolverhampton, treinado pelo português Bruno Laje, na Liga dos Campeões, assim como com a participação do futebolista em jogos.O clube de Alvalade também esclarece que os encargos com os serviços de intermediação relativos à transferência ascendem a 4.454.667 euros, acrescidos de um valor máximo variável de até 494.963 euros.Além disso, o valor do Mecanismo de Solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pelo Sporting e pelo Wolverhampton em partes iguais.