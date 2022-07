A mensagem de Trincão após o primeiro jogo pelo Sporting

View this post on Instagram A post shared by Francisco Trinca~o (@trincao)

Francisco Trincão disputou ontem o primeiro particular ao serviço do Sporting, diante do Villarreal (1-1). O extremo contratado ao Barcelona entrou aos 65', dando início à sua etapa de verde e branco. Hoje, já depois do treino matinal, o internacional português manifestou novamente a sua alegria por representar o clube."Muito feliz por estar cá, obrigado a todos os sportinguistas pelo apoio", disse Trincão no Instagram.