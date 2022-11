A partida de Porro e Marsà a Ugarte: «A notícia já saiu no Record...»

Porro e Marsà foram protagonistas de um momento bem-humorado no mais recente episódio do 'ADN de Leão', podcast do Sporting, ao terem pregado uma partida a Ugarte. Uma história que envolve um carro mal estacionado e... oOs dois jogadores espanhóis do Sporting aceitaram a sugestão do apresentador Guilherme Geirinhas e ligaram ao uruguaio, dizendo-lhe que corria, nas redes sociais, uma fotografia do seu carro estacionado em cima da passadeira, que motivara muitas críticas por parte dos internautas. "Não viste o Twitter? Saiu uma foto do teu carro, estacionado em cima de uma passadeira, e eu comentei, a defender-te. Pesquisa no Twitter: 'Ugarte carro' e vai aparecer", começou por dizer, entre sorrisos, Porro.Depois, foi a vez de também Marsà meter lenha na fogueira para ajudar a convencer o companheiro de equipa. "Estão pessoas a comentar a dizer que os jogadores têm privilégios diferentes das outras pessoas, que podemos estacionar onde queremos. O Porro foi defender-te e agora estão todos a cair em cima do Pedro. Publicaram agora às 15h. Acho que vais ter de pagar uma multa de dois mil euros. A notícia já saiu noe n’A Bola. Dizem que vai ser multado pela Federação Portuguesa de Futebol e que vais ter de fazer trabalho solidário para ajudar os idosos ou as pessoas com incapacidade. Fala com o teu advogado, mete um comunicado ou qualquer coisa. E também devias avisar o Sporting", acrescentou o central, aqui e ali a deixar escapar gargalhadas.Uns minutos depois, foi altura de revelar a brincadeira a Ugarte, que já pedia a Porro e Marsà "o link da notícia". E o que é facto é que o médio... acreditou. "Claro que fui ao Twitter confirmar. Pesquisei: ‘Ugarte coche’, ‘ Ugarte carro’, ‘Ugarte auto’, Ugarte’. Uma coisa é verdade: ainda não sei estacionar. Só estaciono de frente. Uma vez quase bati no carro do Marsà, mas isso foi a brincar, foi para ele acordar. Há uns dias tive de ir à GNR de Alcochete assinar uma multa, já tenho uma amizade com eles", rematou Ugarte.