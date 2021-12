A provocação de Inácio a Nuno Mendes: «Andas com os bolsos a raspar no chão...»

Amigos de longa data, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes protagonizam um momento... bonito no mais recente 'ADN de Leão', lançado esta quinta-feira e que tem o central como protagonista. O lateral-esquerdo, hoje nos franceses do PSG, entrou em direto, via telefone, no podcast, e o 'Margem Sul'... não perdoou."Estás cheio de guita, com os bolsos a raspar no chão e nem o almoço pagas!", gracejou o camisola 25 dos leões para o 25 dos parisienses, que garantiu estar em Alvalade a 29 de dezembro, para a receção ao Portimonense, da jornada 16 da Liga Bwin. "Vou e vou dar-te bué prendas", retorquiu Nuno, aludindo ao Natal.São tão amigos que, a 12 de setembro, quando Inácio tirou a carta, o Kandimba ligou-lhe logo. "Ele também já tem. Agora tenho um carro à jogador...", atirou.