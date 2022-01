A reação de Rúben Amorim à ameaça de exclusão do Sporting das provas da UEFA

O Sporting corre o risco de ser excluído das competições da UEFA nas próximas três épocas se não fizer prova, até ao próximo dia 31, de que está a regularizar dívidas pendentes. Questionado sobre esta notícia avançada em primeira mão por, Rúben Amorim disse desconhecer o problema e mostrou confiança nas pessoas que gerem o clube leonino."Não fazia ideia disso, não me passam essas informações porque cada um tem o seu lugar. São coisas com os quais não tenho de me preocupar. O clube é muito grande e organizado e certamente vai tratar disso", disse o treinador na antevisão ao jogo com o Santa Clara, marcado para amanhã e referente à segunda meia-final da Allianz Cup.