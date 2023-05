A sugestiva publicação de Jean Lucas: «Sou leão»

Jean Lucas, médio de 24 anos do Monaco que está na mira do Sporting, partilhou uma sugestiva storie no Instagram, onde diz que é "leão", mostrando uma imagem do rei da selva.O jogador brasileiro partilhou um excerto de uma música 'funk', onde se ouve: "Vou na paz, sou gigante, sou leão. Já errei, já pequei, pedi perdão. Deus conhece quem tem um bom coração, vida longa aos bons."