A tarja que dá que falar antes do Sporting-Benfica: «Morte aos lampiões»

Quando nos aproximamos a passos largos do encontro entre Sporting e Benfica, com apenas dois dias a restar até ao duelo da 33ª jornada do campeonato, uma tarja de teor ofensivo e violento afixada na Calçada de Carriche, em Lisboa, durante esta sexta-feira gerou indignação, tendo a seguinte mensagem: "Morte aos lampiões, 1906".À partida a tarja terá sido colocada por parte de adeptos do Sporting, isto numa fase que antecede o dérbi eterno agendado para as 20h30 de domingo. Recorde-se que também na 1ª volta, só que em vésperas da receção do FC Porto ao Benfica, foi colocada uma tarja na VCI com a mensagem "Se achas o Benfica merda, buzina".